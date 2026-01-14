11.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 11.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 3360 عقدا.

اضافة اعلان



وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3552 نقطة، بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.42 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.35 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.10 بالمئة.