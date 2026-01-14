الأربعاء 2026-01-14 05:06 م

11.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ن
أرشيفية
 
الأربعاء، 14-01-2026 03:11 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 11.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 3360 عقدا.

اضافة اعلان


وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3552 نقطة، بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.42 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.35 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.10 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما انخفضت أسهم 36 شركة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية تعيين الدكتورة تغريد عودة مديرة للمعهد الملكي للدراسات الدينية

ا

أخبار محلية ثقافة العقبة تهدي القنصلية المصرية أعمالا فنية تجسد عمق العلاقات الثقافية

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة

أخبار محلية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة

ه

أخبار محلية بلدية الطفيلة تزيل كميات من الطمم جراء الأمطار الغزيرة وتعيد فتح طريق قمر

ل

أخبار محلية رئيس بلدية جرش يتفقد مواقع الانهيارات ويوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين

4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال

فلسطين شهيدان برصاص الاحتلال في غزة

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 2 مليار دولار إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج العام الماضي

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 7.8 مليار دولار الدخل السياحي للأردن العام الماضي بارتفاع 7.6%



 




الأكثر مشاهدة