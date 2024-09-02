119.4 مليون دولار صادرات إربد الصناعية في آب الماضي

الوكيل الإخباري- بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر آب/أغسطس الماضي 119.4 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لشهر آب/أغسطس من عام 2023، التي بلغت 128.1 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 6.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

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وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد للشهر الماضي 1,454 شهادة مقارنة مع 1,332 شهادة لنفس الفترة من العام السابق.



وحسب التقرير الصادر عن غرفة صناعة إربد، بلغت قيمة صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات 107.7 مليون دولار بنسبة 91.6% من قيمة الصادرات فيما بلغت قيمة صادرات قطاع العلاجية واللوازم الطبية 4.2 مليون دولار، يليها قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 2.9 مليون دولا تليها بقية الصادرات الصناعية من محافظة إربد.



وأوضحت الغرفة أن مدينة الحسن الصناعية تستحوذ على غالبية المنشآت المصدرة، إذ تتجاوز نسبة صادرات مدينة الحسن الصناعية أكثر من 97% من إجمالي الصادرات وفق شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد بقيمة تجاوزت 115.7 مليون دولار، يليها السايبر ستي وبنسبة لا تتجاوز 2% من إجمالي الصادرات.



وبينت الغرفة الانخفاض في حجم الصادرات يعزى إلى الانخفاض في صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الذي يشكل أكثر من 90% من الصادرات بما نسبته 8% لتصل إلى 107.8 مليون دولار في الشهر الماضي، مقارنة بما يقارب 117.3 مليون دولار في آب/أغسطس 2023.



وأضافت أن انخفاض النمو في صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية أدى إلى تراجع في مجموع الصادرات، إذ وصلت نسبة النمو في هذا القطاع إلى قرابة 58% ليصل إلى 4.3 مليون دولار في آب/أغسطس الماضي مقارنة مع 2.7 مليون دولار في آب/أغسطس 2023.