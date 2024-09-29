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1238 باخرة رست بالعقبة 2024

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الأحد، 29-09-2024 12:32 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، إن 1238 باخرة رست على أرصفة ميناء العقبة الجديد وميناء الركاب منذ بداية العام.

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وأوضح خليفات، في تصريحات تلفزيونية، أن نسبة الزيادة في الباخرات التي رست في الميناء بلغت 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


وأضاف أن كمية البضائع التي دخلت لمنظومة العقبة المينائية التابعة لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ منذ بداية العام الحالي بلغت 8.2 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 9% مقارنة مع العام الماضي.
وأشار إلى أنها تضمنت الحبوب والمواشي والحديد والورقيات والنفط والغاز والكاز.


وعن ميناء الركاب، قال إنه سجل "زيادة ملحوظة" في عدد الركاب القادمين والمغادرين وبنسبة بلغت 20%.

 
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