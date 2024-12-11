13 ألف شيك مرتجع في الأردن خلال الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري- بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال الإحدى عشرة أشهر الأولى من العام الحالي 5,84 مليون شيك، وبقيمة بلغت 36,34 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك). اضافة اعلان





وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك) ، انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال تشرين الثاني الماضي، إذ بلغت الشهر الماضي 13 ألف شيك، مقارنة مع 18,7 ألف شيك في تشرين الأول.



وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر تشرين الثاني من العام الحالي 82 مليون دينار، مقابل 123 مليون دينار في تشرين الأول من العام ذاته، فيما بلغت نسبتها من إجمالي عدد الشيكات في الشهر الماضي 2,7%.



وأضافت الإحصاءات أن 8,711 ألف شيك مرتجع بقيمة 57,9 مليون دينار أردني في تشرين الثاني كانت لأسباب مالية، فيما كان 4,277 ألف شيك بقيمة 24,3 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 70,5% مقابل 29,5% لأسباب تقنية.



وخلال تشرين الثاني الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 451 ألف شيك، مقارنة مع 583 ألف شيك في تشرين الأول الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 22,7%.



وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر تشرين الثاني الماضي 3,05 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3,61 مليار دينار في تشرين الأول من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 15,5%.