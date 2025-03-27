الخميس 2025-03-27 04:22 م
 

13.19 مليار دينار قيمة الحركات عبر "إي فواتيركم" العام الماضي

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الخميس، 27-03-2025 04:09 م

الوكيل الإخباري-   شهدت حركات الدفع الرقمي في الأردن عبر نظام "إي فواتيركم" المعتمد من البنك المركزي الأردني خلال 2024، نموًا ملحوظًا مقارنة بـ2023، حيث ارتفع عدد الحركات بنسبة 25.6% ليصل إلى 66.07 مليون حركة، بينما زادت قيمتها بنسبة 13.6% من 11.61 مليار دينار إلى 13.19 مليار دينار.

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وبحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، التي اطلعت عليها "المملكة"، يعد كانون الأول 2024 الشهر الأكثر نشاطًا من حيث عدد وقيمة الحركات، حيث سجل 6.43 مليون حركة، ما يمثل 9.7% من الإجمالي السنوي، بقيمة بلغت 1.34 مليار دينار، أي ما يعادل 10.2% من الإجمالي السنوي.


وشهد عام 2024 أعلى عدد من الحركات خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث شكلت 40.9% من الإجمالي مقارنة بـ32.6% في عام 2023 و26.5% في عام 2022. كما سجل 2024 أعلى قيمة للعمليات، حيث مثلت 37.4% من الإجمالي. يعكس هذا النمو المستمر اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا في تبني المدفوعات الرقمية.


وبلغ إجمالي عدد حركات الدفع الرقمي في عام 2024 نحو 52.87 مليون حركة، بقيمة بلغت 10.85 مليار دينار.

 
gnews

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