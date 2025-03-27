13.19 مليار دينار قيمة الحركات عبر "إي فواتيركم" العام الماضي

وبحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، التي اطلعت عليها "المملكة"، يعد كانون الأول 2024 الشهر الأكثر نشاطًا من حيث عدد وقيمة الحركات، حيث سجل 6.43 مليون حركة، ما يمثل 9.7% من الإجمالي السنوي، بقيمة بلغت 1.34 مليار دينار، أي ما يعادل 10.2% من الإجمالي السنوي.
وشهد عام 2024 أعلى عدد من الحركات خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث شكلت 40.9% من الإجمالي مقارنة بـ32.6% في عام 2023 و26.5% في عام 2022. كما سجل 2024 أعلى قيمة للعمليات، حيث مثلت 37.4% من الإجمالي. يعكس هذا النمو المستمر اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا في تبني المدفوعات الرقمية.
وبلغ إجمالي عدد حركات الدفع الرقمي في عام 2024 نحو 52.87 مليون حركة، بقيمة بلغت 10.85 مليار دينار.
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