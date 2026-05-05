13.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الثلاثاء، 05-05-2026 04:11 م

الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 13.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.8 مليون سهم، نفذت من خلال 4682 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3838 نقطة، بانخفاض نسبته 0.3 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.31 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.13 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.01 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 29 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


