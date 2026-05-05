13.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 13.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.8 مليون سهم، نفذت من خلال 4682 عقدا.

اضافة اعلان



وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3838 نقطة، بانخفاض نسبته 0.3 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.31 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.13 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.01 بالمئة.