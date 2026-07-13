13.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3873 نقطة، بانخفاض نسبته 0.47 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.02 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.26 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.20 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 27 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
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