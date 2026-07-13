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13.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 13.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 4805 عقود. وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3873 نقطة، بانخفاض نس
بورصة عمان
 
الإثنين، 13-07-2026 02:52 م
الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 13.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 4805 عقود.اضافة اعلان


وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3873 نقطة، بانخفاض نسبته 0.47 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.02 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.26 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.20 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 27 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
 
 


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