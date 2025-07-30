الأربعاء 2025-07-30 11:44 ص
 

14 مليار دينار إجمالي مديونية الأفراد نهاية 2024

جمعية البنوك
جمعية البنوك
 
الأربعاء، 30-07-2025 09:49 ص
الوكيل الإخباري-    ارتفع اجمالي مديونية الافراد نهاية العام الماضي لتبلغ نحو 14 مليار دينار مقارنة ب 13.3 مليار نهاية عام 2023.اضافة اعلان


ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك لشهر حزيران الماضي، فقد بلغ حجم القروض الشخصية للافراد نهاية العام الماضي نحو 4.4 مليار دينار مقارنة ب 4.5 مليار نهاية عام 2023.

وبلغ حجم القروض السكنية المقدمة من البنوك للافراد نهاية العام الماضي نحو 5.7 مليار دينار مقارنة بـ 4.9 مليار دينار نهاية عام 2023.

وبلغ حجم قروض السيارات المقدمة من البنوك للافراد نهاية العام الماضي نحو 1.8 مليار دينار مقارنة بـ 1.7 مليار دينار لعام 2023.

وانخفض حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك للافراد نهاية عام 2024 لتبلغ نحو 1.3 مليار دينار مقارنة بـ 1.2 مليار دينار تقريبا.

وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية ايار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.6%.

وبلغ اجمالي موجودات البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته نحو 187.6% حتى نهاية ايار الماضي في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 125.9% واجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 93.3%
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية بالصدفة مرت سيارة إسعاف .. تفاصيل انقاذ حياة طفل غرق بالمسبح

جانب من المؤتمر الصحفي

أخبار الشركات الأردن في طليعة سياحة المغامرة مع ماراثون الرمال 2025

اةاة

فن ومشاهير وفاة فنان مصري شهير تُفجع الوسط الفني - صورة

خ

فن ومشاهير دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران مولودهما الأول.. وهذا جنسه - فيديو

مستزطنون

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

الأردن ومصر والبحرين في أمسية شعرية من أمسيات "جرش" في رابطة الكتاب

مهرجان جرش الأردن ومصر والبحرين في أمسية شعرية من أمسيات "جرش" في رابطة الكتاب

القمح

أخبار محلية طرح عطاء لشراء كميات من القمح

اليابان تسجل أعلى حرارة على الإطلاق عند 41.2 درجة مئوية

عربي ودولي اليابان تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق عند 41.2 مئوية



 
 



الأكثر مشاهدة