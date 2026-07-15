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14.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأربعاء، 15-07-2026 03:21 م
الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 14.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.8 مليون سهم، نفذت من خلال 4924 عقدا.اضافة اعلان


وفقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3902 نقطة، بانخفاض نسبته 0.26 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.51 بالمئة، في قطاع الخدمات بنسبة 0.33 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.11 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
 
 


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