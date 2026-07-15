14.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وفقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3902 نقطة، بانخفاض نسبته 0.26 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.51 بالمئة، في قطاع الخدمات بنسبة 0.33 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.11 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
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