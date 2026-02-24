14.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3604 نقطة، بانخفاض نسبته 0.61 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.17 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.52 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.34 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 84 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 16 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و40 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
-
أخبار متعلقة
-
المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار ينطلق في 21 نيسان بمنطقة البحر الميت
-
أسعار الذهب في الأردن تواصل الارتفاع اليوم الثلاثاء
-
تجارة الأردن: توجيهات ولي العهد ركيزة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي
-
ارتفاع معدّل أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شباط
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الإثنين
-
البنك الدولي: تنفيذ 41% من برنامج الاستثمارات المستجيبة للمناخ في الأردن بعد 5 أعوام من إقراره
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
توضيح من البنك المركزي بخصوص قروض البنوك