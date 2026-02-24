الثلاثاء 2026-02-24 03:32 م

14.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الثلاثاء، 24-02-2026 03:09 م
الوكيل الإخباري-  بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 14.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2428 عقدا.اضافة اعلان


وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3604 نقطة، بانخفاض نسبته 0.61 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.17 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.52 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.34 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 84 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 16 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و40 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
 
 


14.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

