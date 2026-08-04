14.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 14.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.7 مليون سهم، نفذت من خلال 4321 عقدا.

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