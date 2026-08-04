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14.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان
 
الثلاثاء، 04-08-2026 02:52 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 14.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.7 مليون سهم، نفذت من خلال 4321 عقدا.

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وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3987 نقطة، بانخفاض نسبته 0.31 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.50 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.25 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.35 بالمئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 107 شركات مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 41 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 39 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


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