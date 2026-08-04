14.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3987 نقطة، بانخفاض نسبته 0.31 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.50 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.25 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.35 بالمئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 107 شركات مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 41 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 39 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
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