14.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الخميس

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3905 نقاط، بارتفاع نسبته 0.18 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.58 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.29 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.05 بالمئة.
