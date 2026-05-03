14.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الأحد، 03-05-2026 02:59 م
الوكيل الإخباري-  بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 14.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.3 مليون سهم، نفذت من خلال 4678 عقدا.اضافة اعلان


وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3883 نقطة، بانخفاض نسبته 1.24 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.19 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 1.85 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.58 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 107 شركات مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 22 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و60 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
 
 


