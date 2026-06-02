الثلاثاء 2026-06-02 04:59 م

14.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 14.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.4 مليون سهم، نفذت من خلال 4993 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 4047 نقطة، بانخفاض نسبته 0.7 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.04 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.86 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.44 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 51 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


