15 مليار دينار حجم مبادلات الأردن والسعودية التجارية خلال 5 سنوات

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الوكيل الإخباري- بلغت مبادلات الأردن والمملكة العربية السعودية التجارية خلال السنوات الخمس الماضية (2019 – 2023) 15.3 مليار دينار. اضافة اعلان





وحسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن غرفة تجارة عمان، بلغت صادرات الأردن إلى السعودية خلال الفترة نفسها 3.68 مليار دينار، مقابل 11.6 مليار دينار من المستوردات.



وأظهرت المعطيات الإحصائية، التي استندت إلى أرقام رسمية، ارتفاع الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال الأشهر الـ11 من العام الماضي 2024، إلى 1.03 مليار دينار، مقارنة مع 910 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2023.



بالمقابل، بلغت مستوردات المملكة من السوق السعودية خلال 11 شهرًا من العام الماضي 2.7 مليار دينار، مقارنة مع 2.3 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2023.



كما أظهرت المعطيات الإحصائية أن أهم مستوردات المملكة من السعودية تركزت في المنتجات المعدنية، ومنها زيوت النفط، ومنتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها، ومنتجات صناعة الأغذية، ومنها السكر ومصنوعات السكرية.



فيما تركزت صادرات المملكة إلى السعودية في منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها، ومنها الأدوية، وحيوانات حية، ومنها الضأن الحي، وخضروات وفواكه طازجة ومحضرة أو محفوظة غير مجمدة، ومعادن عادية ومصنوعاتها، ومنها مصنوعات من الحديد.



ووفقًا لبيانات خريطة إمكانات التصدير الصادرة عن مركز التجارة الدولي، فإن هناك فرصًا تصديرية غير مستغلة من الأردن إلى السعودية بنسبة 43 بالمئة، حيث تأتي الأغنام الحية في المرتبة الأولى بفجوة تصديرية تبلغ 206 ملايين دولار، وكذلك بروميدات وأكاسيد البروم التي تنتمي إلى قطاع الصناعات الكيميائية، وتصل الفجوة التصديرية إلى 39 مليون دولار، والأدوية المحتوية على مضادات حيوية التي تمتلك فجوة تصديرية بقيمة نحو 8 ملايين دولار، ما يعكس إمكانية تعزيز الصادرات الدوائية إلى السعودية.



إلى ذلك، تستضيف غرفة تجارة الأردن يوم غد الاثنين في عمان فعاليات ملتقى الأعمال الأردني - السعودي المشترك الذي تنظمه، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية.



وسيشارك في الملتقى الذي يسعى لفتح آفاق أرحب لعلاقاتهما الاقتصادية والانطلاق بها إلى مرحلة جديدة من التشاركية، أصحاب أعمال ومستثمرون وشركات من السعودية والأردن تتوزع على قطاعات خدمية وتجارية عديدة، حيث سيتضمن العديد من الفعاليات واللقاءات الثنائية.



وسيشارك في الملتقى أيضًا وزارتا الاستثمار في البلدين، والهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية، واتحاد الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).



كما سيعقد في نفس اليوم اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنوات ماضية.



يذكر أن رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق يرأس الجانب الأردني بالمجلس، فيما يرأسه عن الجانب السعودي رئيس غرفة تجارة الجوف الدكتور حمدان السمرين.

