15 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 15 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2989 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3657 نقطة، بانخفاض نسبته 0.4 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.07 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.28 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.13 بالمئة.