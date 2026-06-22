15.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 15.4 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 4320 عقدا.

اضافة اعلان