15.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3947 نقطة، بانخفاض نسبته 0.25 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.53 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.07 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.26 بالمئة.
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