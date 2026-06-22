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15.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان
 
الإثنين، 22-06-2026 04:11 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 15.4 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 4320 عقدا.

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وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3947 نقطة، بانخفاض نسبته 0.25 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.53 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.07 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.26 بالمئة.

 
 


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