15.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3969 نقطة، بانخفاض نسبته 0.45%، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.61%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.07%.
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