153 مليون دولار صادرات "صناعة إربد" الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال كانون الأول الماضي 153 مليون دولار، مقارنة بـ 113 مليون للشهر ذاته من عام 2024، بارتفاع نحو 20 بالمئة.

وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1537، مقارنة بـ1470 شهادة للفترة نفسها من عام 2024.



وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، إن ارتفاع الصادرات بكانون الأول الماضي جاء بفضل ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة 17 بالمئة، وقطاع الصناعات الغذائية بنسبة 51 بالمئة، وقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 117 بالمئة.



وبين أبو حسان، أن مدينة الحسن الصناعية، استحوذت على غالبية الصادرات في كانون الأول الماضي بنسبة تجاوزت 95.5 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم مدينة "سايبر ستي" بنسبة 2.5 بالمئة والمكتب الرئيسي بنسبة 1.5 بالمئة.



وأكد، أن القطاع الصناعي في إربد ما يزال يمثل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، مشيدا بالدور الحكومي في دعم بيئة الاستثمار الصناعي وتسهيل الإجراءات ما يسهم في الحفاظ على تنافسية المنتج الأردني.