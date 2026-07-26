154 شركة أردنية وكورية تشارك بمهرجان اقتصادي وثقافي لتعزيز التعاون

واستقطبت الفعالية نحو 20 ألف زائر، وتضمنت معارض للأجهزة الإلكترونية والمركبات والمعدات الطبية ومنتجات التجميل والأغذية وغيرها من السلع الاستهلاكية، بما أتاح للشركات الكورية التواصل المباشر مع المستهلكين الأردنيين واستكشاف فرص الأعمال في السوق الأردنية.
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