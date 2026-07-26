الأحد 2026-07-26 02:17 م

154 شركة أردنية وكورية تشارك بمهرجان اقتصادي وثقافي لتعزيز التعاون

154 شركة أردنية وكورية تشارك بمهرجان اقتصادي وثقافي لتعزيز التعاون
154 شركة أردنية وكورية تشارك بمهرجان اقتصادي وثقافي لتعزيز التعاون
 
الأحد، 26-07-2026 01:35 م

الوكيل الإخباري-    نظمت سفارة جمهورية كوريا لدى المملكة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، فعالية "يا هلا، تعرف على كوريا!" في مركز هيا الثقافي بعمان أخيرا، بمشاركة 117 شركة كورية و37 شركة أردنية في أكبر مهرجان اقتصادي وثقافي شامل يقام في منطقة المشرق.

اضافة اعلان


واستقطبت الفعالية نحو 20 ألف زائر، وتضمنت معارض للأجهزة الإلكترونية والمركبات والمعدات الطبية ومنتجات التجميل والأغذية وغيرها من السلع الاستهلاكية، بما أتاح للشركات الكورية التواصل المباشر مع المستهلكين الأردنيين واستكشاف فرص الأعمال في السوق الأردنية.

 

ووفر المهرجان، الذي نظم بالشراكة مع وكالة كوريا لترويج التجارة والاستثمار (KOTRA)، للأردنيين فرصة للتعرف في مكان واحد على الثقافة الكورية والتقنيات المتقدمة والصناعات الإبداعية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سشي

فن ومشاهير ممثلة لبنانية تكشف: فكرت أكثر من مرة في الطلاق - فيديو

وزير الطاقة: إنتاج غاز الريشة سيصل إلى 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول 2029

أخبار محلية وزير الطاقة: إنتاج غاز الريشة سيصل إلى 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول 2029

بنك الأردن يطلق حملة القرض السكني مع استرداد نقدي وبإجراءات سهلة وسريعة

أخبار الشركات بنك الأردن يطلق حملة القرض السكني مع استرداد نقدي وبإجراءات سهلة وسريعة

البنك الأهلي الأردني يكرّم سفراء الاستدامة تقديرًا لجهودهم في ترسيخ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة

أخبار الشركات البنك الأهلي الأردني يكرّم سفراء الاستدامة تقديرًا لجهودهم في ترسيخ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة

صي

منوعات تارت البسكويت بالفواكه الصيفية.. حلوى باردة ومنعشة دون فرن

سيناريو معقد .. خطة أميركية لاقتحام منشآت إيران النووية

عربي ودولي سيناريو معقد .. خطة أميركية لاقتحام منشآت إيران النووية

swd

تكنولوجيا هل يشكل البلوتوث خطرًا على هاتفك؟ خبراء يوضحون

154 شركة أردنية وكورية تشارك بمهرجان اقتصادي وثقافي لتعزيز التعاون

اقتصاد محلي 154 شركة أردنية وكورية تشارك بمهرجان اقتصادي وثقافي لتعزيز التعاون



 
 




الأكثر مشاهدة

 