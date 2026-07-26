154 شركة أردنية وكورية تشارك بمهرجان اقتصادي وثقافي لتعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- نظمت سفارة جمهورية كوريا لدى المملكة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، فعالية "يا هلا، تعرف على كوريا!" في مركز هيا الثقافي بعمان أخيرا، بمشاركة 117 شركة كورية و37 شركة أردنية في أكبر مهرجان اقتصادي وثقافي شامل يقام في منطقة المشرق.

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واستقطبت الفعالية نحو 20 ألف زائر، وتضمنت معارض للأجهزة الإلكترونية والمركبات والمعدات الطبية ومنتجات التجميل والأغذية وغيرها من السلع الاستهلاكية، بما أتاح للشركات الكورية التواصل المباشر مع المستهلكين الأردنيين واستكشاف فرص الأعمال في السوق الأردنية.