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16 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان
 
الخميس، 02-07-2026 02:59 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 16.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.3 مليون سهم، نفذت من خلال 4557 عقدا.

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وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3806 نقطة، بانخفاض نسبته 1.23 بالمئة.

 
 


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