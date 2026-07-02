16 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3806 نقطة، بانخفاض نسبته 1.23 بالمئة.
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