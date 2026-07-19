16.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3897 نقطة، بانخفاض نسبته 0.57 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 2.02 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 1.07 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.27 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 40 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
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