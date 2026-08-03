16.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3999 نقطة، بانخفاض نسبته 0.33 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.19 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.93 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.51 بالمئة.
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