16.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 16.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 8.1 مليون، نفذت من خلال 5185 عقدا.

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