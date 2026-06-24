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16.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

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أرشيفية
 
الأربعاء، 24-06-2026 05:06 م

الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 16.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 4900 عقد.

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وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3844 نقطة، بانخفاض نسبته 1.43 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 88 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 14 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 44 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.


أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.96 بالمئة، انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.45 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.07 بالمئة.

 
 


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