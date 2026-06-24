16.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 16.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 4900 عقد.

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وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3844 نقطة، بانخفاض نسبته 1.43 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 88 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 14 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 44 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.