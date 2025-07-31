الخميس 2025-07-31 08:41 ص
 

18% كفاية رأس المال للبنوك العاملة لـ2024

جمعية البنوك الأردنية
جمعية البنوك الاردنية
 
الخميس، 31-07-2025 08:25 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الاردن العام الماضي لتبلغ نسبة 18% مقارنة ب 17.9% لعام 2023.

وحسب النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك الاردنية لشهر حزيران فإن نسبة كفاية راس المال للبنوك العاملة في المملكة تعد اعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي والتي تبلغ 12% ومن لجنة بازل والبالغة 10.5%

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ووفق النشرة فقد ارتفعت ايضا نسبة السيولة القانونية للعام الماضي لتبلغ نحو 144.7% مقارنة ب 142.5% لعام 2023 حيث تعد السيولة مرتفعة واعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي والبالغة 100%.


وبلغت نسبة الديون الغير عاملة للبنوك لعام 2024 نحو 5.6% مقارنة ب 5.1% للعام الذي سبقه حيث تعد نسبة الديون غير العاملة منخفضة وضمن المستويات الامنة عالميا.

 
 
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