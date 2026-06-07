18.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، الأحد، 18.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.8 مليون سهم، نفذت من خلال 5970 عقدا.

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وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 4007 نقطة، بانخفاض نسبته 0.57%.