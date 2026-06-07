18.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 4007 نقطة، بانخفاض نسبته 0.57%.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 103 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 32 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 40 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
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