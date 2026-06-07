الأحد 2026-06-07 03:52 م

18.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان
 
الأحد، 07-06-2026 03:15 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، الأحد، 18.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.8 مليون سهم، نفذت من خلال 5970 عقدا.

اضافة اعلان


وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 4007 نقطة، بانخفاض نسبته 0.57%.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 103 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 32 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 40 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بقبول استقالة الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات

فلسطين 5 شهداء ومصابون بقصف للاحتلال غربي مدينة خان يونس

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الاثنين، إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. وقالت الصحيفة: عقد نتنياه

فلسطين نتنياهو: سنسيطر على 70% من مساحة غزة قريبا

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 18.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الانتقال إلى أجهزة سامسونج جالاكسي أصبح أسهل من أي وقت مضى مع المزايا الجديدة

أخبار الشركات الانتقال إلى أجهزة سامسونج جالاكسي أصبح أسهل من أي وقت مضى مع المزايا الجديدة

فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزًا تاريخيًا في رالي اليابان ويسيطر على المراكز الأربعة الأولى

أخبار الشركات فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزًا تاريخيًا في رالي اليابان ويسيطر على المراكز الأربعة الأولى

"الأعلى للعلوم والتكنولوجيا" يبحث مع السفيرة التايلندية آفاق التعاون

أخبار محلية "الأعلى للعلوم والتكنولوجيا" يبحث مع السفيرة التايلندية آفاق التعاون



 
 




الأكثر مشاهدة

 