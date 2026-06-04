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18.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

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أرشيفية
 
الخميس، 04-06-2026 02:49 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 18.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.7 مليون سهم، نفذت من خلال 5423 عقداً.

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وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 4030 نقطة، بانخفاض نسبته 0.64 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.


أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.93 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.78 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.42 بالمئة.

 
 


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