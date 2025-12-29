الإثنين 2025-12-29 12:32 م

1864 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2303 أطنان ،فيما بلغت كمية الفواكه 697، والورقيات 376 طنا.
الإثنين، 29-12-2025 09:20 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 1864طنا فيما بلغت كمية الفواكه 503 أطنان، والورقيات 234 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو غرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا والبصل الناشف 15و30 قرشا والبطاطا 15و 30 قرشا والبندورة 7و 15قرشا، والجزر 35 و50 قرشا، والخيار 30 و50 قرشا، والزهرة 15و30 قرشا، والليمون 40 و90 قرشا، والموز البلدي 50 و80 قرشا.

 
 


