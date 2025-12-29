1864 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو غرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا والبصل الناشف 15و30 قرشا والبطاطا 15و 30 قرشا والبندورة 7و 15قرشا، والجزر 35 و50 قرشا، والخيار 30 و50 قرشا، والزهرة 15و30 قرشا، والليمون 40 و90 قرشا، والموز البلدي 50 و80 قرشا.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
جمعية رجال الأعمال وغرفة تجارة عمان تبحثان التعاون
-
بحث التعاون بين "صناعة إربد" ومركز دراسات التنمية بـ"اليرموك"
-
أسعار الذهب تحلّق محلياً بارتفاع كبير اليوم السبت
-
مؤشرات 2025 تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتدعم مسار النمو
-
الألبسة تتصدر قائمة السلع الأكثر تصديرًا خلال 10 أشهر
-
الأردن استورد من العراق قرابة 300 ألف برميل نفط في تشرين ثاني الماضي