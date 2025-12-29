1864 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 1864طنا فيما بلغت كمية الفواكه 503 أطنان، والورقيات 234 طنا.

