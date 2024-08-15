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19.14 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية في المملكة

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني




 

الخميس، 15-08-2024 11:37 م

الوكيل الإخباري-    بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، 19.142 مليار دولار حتى نهاية شهر تموز من العام الحالي، مقارنة مع حزيران الماضي والبالغة 18.737 مليار دولار.


وبحسب بيانات البنك، فإن حجم الاحتياطيات الأجنبية تغطي احتياجيات المملكة من العملات الأجنبية للمستوردات لـ8.3 شهور.


كما أظهرت البيانات أن قيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب وصلت إلى رقم قياسي عند 4.103 مليار دينار، و2.390 مليون أونصة.

gnews

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