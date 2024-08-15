19.14 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية في المملكة

الوكيل الإخباري- بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، 19.142 مليار دولار حتى نهاية شهر تموز من العام الحالي، مقارنة مع حزيران الماضي والبالغة 18.737 مليار دولار.



وبحسب بيانات البنك، فإن حجم الاحتياطيات الأجنبية تغطي احتياجيات المملكة من العملات الأجنبية للمستوردات لـ8.3 شهور.