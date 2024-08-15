19.14 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية في المملكة

وبحسب بيانات البنك، فإن حجم الاحتياطيات الأجنبية تغطي احتياجيات المملكة من العملات الأجنبية للمستوردات لـ8.3 شهور.
كما أظهرت البيانات أن قيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب وصلت إلى رقم قياسي عند 4.103 مليار دينار، و2.390 مليون أونصة.
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