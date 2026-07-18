19.7 مليار دينار موجودات "استثمار أموال الضمان" بنهاية النصف الأول من 2026

الوكيل الإخباري- واصلت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموها لتصل إلى حوالي 19.7 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع حوالي 18.7 مليار دينار في نهاية عام 2025، محققة نموا بقيمة مليار دينار، وبنسبة بلغت 5.4%.

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وقال الصندوق في بيان صحفي السبت، إن هذا النمو جاء نتيجة تحقيق الصندوق دخلا شاملا بلغ 903.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحوَّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 100 مليون دينار. ويتكون الدخل الشامل من صافي دخل الصندوق البالغ 633.6 مليون دينار، وصافي تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 270.2 مليون دينار.