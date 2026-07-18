19.7 مليار دينار موجودات "استثمار أموال الضمان" بنهاية النصف الأول من 2026

وقال الصندوق في بيان صحفي السبت، إن هذا النمو جاء نتيجة تحقيق الصندوق دخلا شاملا بلغ 903.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحوَّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 100 مليون دينار. ويتكون الدخل الشامل من صافي دخل الصندوق البالغ 633.6 مليون دينار، وصافي تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 270.2 مليون دينار.
كما حقق صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية نمواً بنسبة 7.2% مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي، وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة 335.1 مليون دينار، ومحفظة الأسهم 224.5 مليون دينار، وأدوات السوق النقدي 56.4 مليون دينار، بالإضافة إلى دخل المحافظ الأخرى، بما يعكس كفاءة السياسة الاستثمارية للصندوق القائمة على التنويع المدروس للمحافظ قطاعيا وجغرافيا.
-
أخبار متعلقة
-
صناعة الأردن: أكثر من 2500 منتج صناعي أردني يصل إلى 150 دولة حول العالم
-
ارتفاع اسعار الذهب في الاردن
-
لجنة مشتركة بين تجارة الأردن و"المواصفات والمقاييس" لمعالجة قضايا للقطاع التجاري
-
%100 نسبة التزام الشركات بتقديم تقرير الاستدامة السنوي لعام 2025
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم؟
-
استقرار الإيرادات المحلية وارتفاع المنح يعززان نمو الإيرادات العامة لنهاية أيار
-
14.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
انخفاض التسهيلات البنكية الممنوحة للشركات الصغيرة في 3 أشهر