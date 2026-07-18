السبت 2026-07-18 03:37 م

19.7 مليار دينار موجودات "استثمار أموال الضمان" بنهاية النصف الأول من 2026

نقود أردنية
نقود
 
السبت، 18-07-2026 12:55 م

الوكيل الإخباري-   واصلت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموها لتصل إلى حوالي 19.7 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع حوالي 18.7 مليار دينار في نهاية عام 2025، محققة نموا بقيمة مليار دينار، وبنسبة بلغت 5.4%.

اضافة اعلان


وقال الصندوق في بيان صحفي السبت، إن هذا النمو جاء نتيجة تحقيق الصندوق دخلا شاملا بلغ 903.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحوَّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 100 مليون دينار. ويتكون الدخل الشامل من صافي دخل الصندوق البالغ 633.6 مليون دينار، وصافي تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 270.2 مليون دينار.


كما حقق صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية نمواً بنسبة 7.2% مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي، وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة 335.1 مليون دينار، ومحفظة الأسهم 224.5 مليون دينار، وأدوات السوق النقدي 56.4 مليون دينار، بالإضافة إلى دخل المحافظ الأخرى، بما يعكس كفاءة السياسة الاستثمارية للصندوق القائمة على التنويع المدروس للمحافظ قطاعيا وجغرافيا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السائقين والمركبات خلال رمضان

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وزارة الأوقاف

أخبار محلية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من ربط الأذان الموحد في مساجد المفرق

السفارة الأمريكية في عمان تطلق تنبيهاً أمنياً لمواطنيها

أخبار محلية السفارة الأميركية تحذر رعاياها في الأردن

علم الامارات

عربي ودولي الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس

أخبار محلية وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس

الكويت تغلق مجالها الجوي مؤقتًا وتحوّل الرحلات إلى مطارات بديلة

عربي ودولي مؤسسة البترول الكويتية: إصابات وأضرار مادية جراء هجمات إيرانية

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول

أخبار محلية ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" غدا الاحد

معبر الكرامة

فلسطين أكثر من 38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الفلسطيني الأسبوع الماضي



 
 




الأكثر مشاهدة

 