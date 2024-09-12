2 % انخفاض بيوعات الشقق و7% للأراضي لنهاية آب

وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، انخفضت قيمة الإيرادات العقارية لنهاية آب الماضي بنسبة بلغت 5 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 لتبلغ نحو 167 مليون دينار، مشيرا الى انخفاض بيوعات الشقق 2 بالمئة وانخفاض بيوعات الأراضي 7 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من 2023.
وعلى المستوى الشهري، سجلت قيمة الإيرادات خلال آب الماضي، انخفاضا بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بذات الشهر من 2023، لتبلُغ قرابة 25 مليون دينار.
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