الخميس 2024-09-12 05:32 م
 
 

2 % انخفاض بيوعات الشقق و7% للأراضي لنهاية آب

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 12-09-2024 03:49 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول في السوق العقاري في المملكة منذ بدء العام الحالي ولنهاية آب الماضي، نحو 4.447 مليار دينار، في حين بلغ حجم التداول في شهر آب وحده 710 ملايين.

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وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، انخفضت قيمة الإيرادات العقارية لنهاية آب الماضي بنسبة بلغت 5 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 لتبلغ نحو 167 مليون دينار، مشيرا الى انخفاض بيوعات الشقق 2 بالمئة وانخفاض بيوعات الأراضي 7 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من 2023.


وعلى المستوى الشهري، سجلت قيمة الإيرادات خلال آب الماضي، انخفاضا بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بذات الشهر من 2023، لتبلُغ قرابة 25 مليون دينار.

 
gnews

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