2 % انخفاض بيوعات الشقق و7% للأراضي لنهاية آب

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول في السوق العقاري في المملكة منذ بدء العام الحالي ولنهاية آب الماضي، نحو 4.447 مليار دينار، في حين بلغ حجم التداول في شهر آب وحده 710 ملايين.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، انخفضت قيمة الإيرادات العقارية لنهاية آب الماضي بنسبة بلغت 5 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 لتبلغ نحو 167 مليون دينار، مشيرا الى انخفاض بيوعات الشقق 2 بالمئة وانخفاض بيوعات الأراضي 7 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من 2023.