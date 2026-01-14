الأربعاء 2026-01-14 05:06 م

2 مليار دولار إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج العام الماضي

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الأربعاء، 14-01-2026 04:31 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج العام الماضي بنسبة 5.8% ليبلغ 2,048.6 مليون دولار.

وتشير بيانات البنك المركزي، إلى أن الإنفاق على السياحة في الخارج، ارتفع خلال شهر كانون الأول من عام 2025 بنسبة 9.1%، ليصل إلى 161.4 مليون دولار.


وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر كانون الأول من عام 2025 بنسبة 15.1% ليبلغ 630.0 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 8.0% ليبلغ 547.2 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي.

 
 


