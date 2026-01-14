2 مليار دولار إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج العام الماضي

وتشير بيانات البنك المركزي، إلى أن الإنفاق على السياحة في الخارج، ارتفع خلال شهر كانون الأول من عام 2025 بنسبة 9.1%، ليصل إلى 161.4 مليون دولار.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر كانون الأول من عام 2025 بنسبة 15.1% ليبلغ 630.0 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 8.0% ليبلغ 547.2 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي.
