2 مليار دولار إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج العام الماضي

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج العام الماضي بنسبة 5.8% ليبلغ 2,048.6 مليون دولار.

وتشير بيانات البنك المركزي، إلى أن الإنفاق على السياحة في الخارج، ارتفع خلال شهر كانون الأول من عام 2025 بنسبة 9.1%، ليصل إلى 161.4 مليون دولار.