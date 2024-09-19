2.05 مليارا حولها العاملون الأردنيون بالخارج للمملكة في 7 أشهر

ويؤكد البنك المركزي التزامه المُستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية محلياً واقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
-
420 ديناراً سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
استقرار سعر غرام الذهب عيار 21 عند 52 دينارا في الأردن
-
البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 90 مليون دينار
-
الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 100 - 120 ألف طن قمح
-
قرار مرتقب للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020
-
أسعار الذهب تقفز لمستوى قياسي