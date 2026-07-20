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2.1 مليار دولار إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى الأردن خلال 5 شهور

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الإثنين، 20-07-2026 10:24 ص

الوكيل الإخباري-   أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 14.5% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2026، ليبلغ 2,062.1 مليون دولار (2.1 مليار دولار)، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 15.0% لتبلغ 806.7 مليون دولار.

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وتظهر البيانات أن الحوالات الواردة من الإمارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.9%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (19.9%)، ثم المملكة العربية السعودية (17.9%)، يتبعها دولة قطر (9.5%)، ثم دولة الكويت (5.4%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (25.4%) من إجمالي الحوالات الواردة. أما الحوالات الصادرة، فتبين أن جمهورية مصر العربية تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 41.1%، تليها جمهورية بنغلادش الشعبية (11.8%)، يتبعها جمهورية الفلبين (4.9%)، ثم دولة فلسطين (4.1%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (38.1%) من إجمالي الحوالات الصادرة.

 
 


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