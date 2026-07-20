2.1 مليار دولار إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى الأردن خلال 5 شهور

الوكيل الإخباري- أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 14.5% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2026، ليبلغ 2,062.1 مليون دولار (2.1 مليار دولار)، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 15.0% لتبلغ 806.7 مليون دولار.

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