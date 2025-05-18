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2,160 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الربع الأول

نقود
نقود
 
الأحد، 18-05-2025 06:28 م

الوكيل الإخباري-    أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

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وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار.


في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.

 
gnews

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