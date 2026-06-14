2.46 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 5 أشهر رغم تراجع المبيعات

وبحسب التقرير سجلت مؤشرات تملك غير الأردنيين نتائج إيجابية خلال الشهر الماضي رغم تراجع حجم التداول منذ مطلع العام، إذ ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 26% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبالنسبة نفسها مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 19.65 مليون دينار.
-
أخبار متعلقة
-
استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد
-
3193 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
رئيس "صناعة الأردن": تقديرات البنك الدولي تعكس الثقة بالاقتصاد الوطني على مواصلة النمو
-
توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم
-
ارتفاع كبير على اسعار الذهب في الاردن
-
ارتفاع السيولة في بورصة عمان إلى 111 مليون دينار
-
الأردن.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية