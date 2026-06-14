2.46 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 5 أشهر رغم تراجع المبيعات

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي قرابة 2.458 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة لشهر أيار.

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