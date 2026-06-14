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2.46 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 5 أشهر رغم تراجع المبيعات

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأحد، 14-06-2026 09:40 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي قرابة 2.458 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة لشهر أيار.

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وبحسب التقرير  سجلت مؤشرات تملك غير الأردنيين نتائج إيجابية خلال الشهر الماضي رغم تراجع حجم التداول منذ مطلع العام، إذ ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 26% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبالنسبة نفسها مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 19.65 مليون دينار.

 
 


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