2.9 ألف طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء 2016 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 781 طنا والورقيات 143 طنا.

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