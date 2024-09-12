الخميس 2024-09-12 09:19 ص
 
 

200 مليون دينار سندات خزينة يطرحها "المركزي"

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 12-09-2024 09:12 ص

الوكيل الإخباري-   يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم (27) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار، الخميس.

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ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 25 كانون الأول 2024، في ما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 15 أيلول 2024.


وكشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن اقتراض الحكومة، أكثر من 4.6 مليارات دينار، كسندات وأذونات خزينة منذ بداية العام 2024 وحتى 5 أيلول الحالي.


وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.


فيما تعد أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

 
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