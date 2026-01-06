2080 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، 2080 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 866، والورقيات 268.

اضافة اعلان