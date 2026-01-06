الثلاثاء 2026-01-06 10:34 ص

2080 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2710 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 970 طنا، والورقيات 301 طن. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الت
خضار
الثلاثاء، 06-01-2026 09:25 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، 2080 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 866، والورقيات 268.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، والبصل الناشف 15-35 قرشا، والبطاطا 15- 30 قرشا، والبندورة 6-17قرشا، والجزر 35-50 قرشا، والخيار 30-50 قرشا، والزهرة 15-35 قرشا، والليمون 40- 90 قرشا، والموز البلدي 50-80 قرشا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاتحاد الأردني لشركات التأمين

خاص بالوكيل الاتحاد الأردني للتأمين: لا علاقة للسماسرة بإجراءات الترخيص أو التأمين

أعلنت وزارة الصحة الأميركية التي يرأسها روبرت كينيدي جونيور المعروف بتشكيكه باللقاحات، خفض عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال، استنادا إلى جدول جديد وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "يتّسم بمنطق أكبر" من سا

عربي ودولي الولايات المتحدة تقلّص عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال

مصرع 14 شخصا وإصابة 18 جراء سيول شمال إندونيسيا

عربي ودولي مصرع 14 شخصا وإصابة 18 جراء سيول شمال إندونيسيا

ل

منوعات انتشال جثة شابة من قاع بحيرة بعد وفاة غامضة في تركيا - فيديو

ل

منوعات أجور الطيارين بين الواقع والخيال

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية توضيح من مؤسسة المتقاعدين العسكريين بخصوص القروض

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث

عربي ودولي هيغسيث: نحو مئتين من عناصر القوات الأميركية دخلوا كراكاس للقبض على مادورو

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2710 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 970 طنا، والورقيات 301 طن. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الت

اقتصاد محلي 2080 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم



 




الأكثر مشاهدة