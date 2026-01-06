2080 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، والبصل الناشف 15-35 قرشا، والبطاطا 15- 30 قرشا، والبندورة 6-17قرشا، والجزر 35-50 قرشا، والخيار 30-50 قرشا، والزهرة 15-35 قرشا، والليمون 40- 90 قرشا، والموز البلدي 50-80 قرشا.
