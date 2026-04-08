2094 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 20- 35 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البندورة 30- 45 قرشا، الثوم الأخضر 50-70 قرشا، الجزر 20- 40 قرشا، الخس 20-30 قرشا، الخيار 25 - 45 قرشا، الزهرة 30- 60 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 50 - 125 قرشا، الملفوف 15- 18 قرشا، الملوخية 50-70 قرشا، والموز البلدي 50 - 75 قرشا.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
