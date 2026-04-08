الأربعاء 2026-04-08 11:22 م

2094 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

الأربعاء، 08-04-2026 09:41 ص
الوكيل الإخباري-  عمان 8 نيسان (بترا) - بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2094 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 346 طنا والورقيات 202 طن.اضافة اعلان

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 20- 35 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البندورة 30- 45 قرشا، الثوم الأخضر 50-70 قرشا، الجزر 20- 40 قرشا، الخس 20-30 قرشا، الخيار 25 - 45 قرشا، الزهرة 30- 60 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 50 - 125 قرشا، الملفوف 15- 18 قرشا، الملوخية 50-70 قرشا، والموز البلدي 50 - 75 قرشا.
 
 


