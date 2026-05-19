21.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الثلاثاء، 19-05-2026 03:51 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 21.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.4 مليون سهم، نفذت من خلال 5438 عقداً.

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3974 نقطة، بانخفاض نسبته 0.23 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، وأظهرت 31 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.


أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.46 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.21 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.12 بالمئة.

 
 


