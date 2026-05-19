21.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 21.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.4 مليون سهم، نفذت من خلال 5438 عقداً.

اضافة اعلان



وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3974 نقطة، بانخفاض نسبته 0.23 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، وأظهرت 31 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.