2113 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2113 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 544 أطنان، والورقيات 238 طنا.

