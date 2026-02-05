الخميس 2026-02-05 11:04 ص

2113 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

الخميس، 05-02-2026 10:09 ص

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2113 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 544 أطنان، والورقيات 238 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 10- 30 قرشا، الجزر 30- 45 قرشا، الخيار 25 - 45 قرشا، الزهرة 15 - 25 قرشا، الكوسا 50 - 80 قرشا، الليمون 30 - 80 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

 
 


