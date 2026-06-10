22.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3927 نقطة، بنسبة 1.24 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 4.23 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 1.11 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.39 بالمئة.
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