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22.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان
 
الأربعاء، 10-06-2026 02:53 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 22.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.2 مليون سهم، نفذت من خلال 6561 عقدا.

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وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3927 نقطة، بنسبة 1.24 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 4.23 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 1.11 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.39 بالمئة.

 
 


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