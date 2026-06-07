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24 مليون دينار قروض زراعية منذ بداية العام وحتى نهاية أيار استفاد منها 4690 مزارعاً

مؤسسة الإقراض الزراعي
مؤسسة الإقراض الزراعي
 
الأحد، 07-06-2026 06:17 م
الوكيل الإخباري-   بلغت قيمة القروض التي منحتها مؤسسة الإقراض الزراعي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار نحو 24 مليون دينار، استفاد منها 4690 مزارعاً، ضمن الخطة الإقراضية لعام 2026 البالغة 70 مليون دينار، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 35%.اضافة اعلان


و بلغت قيمة التحصيلات خلال الفترة ذاتها 24 مليون دينار.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، وصلت محفظة القروض المؤمن عليها ضد خطر الوفاة إلى 140 مليون دينار، استفاد منها نحو 28 ألف شخص، فيما استفاد 64 مقترضاً من صندوق التكافل لحالات الوفاة بقيمة تعويضات بلغت 286 ألف دينار، إضافة إلى صرف 11 ألف دينار لـ27 مستفيداً ضمن صندوق الإعفاء للحالات الإنسانية.

وعلى صعيد التحول الرقمي، أطلقت المؤسسة نظاماً حاسوبياً جديداً وخدمات إلكترونية مرتبطة مع الجهات الشريكة، استفاد منها أكثر من 4700 مقترض، مع استمرار استكمال بقية الخدمات الإلكترونية.

وفي قطاع البنية التحتية، أنشأت المؤسسة فرع الشونة الجنوبية وبدأت بتقديم خدماته، كما أعادت تأهيل وافتتاح فرع جرش، وطرحت عطاءً لإنشاء فرع الأغوار الوسطى، إضافة إلى استكمال إجراءات طرح عطاءات لفروع الأغوار الشمالية والبادية الشمالية.

كما وقعت المؤسسة عدداً من الاتفاقيات، من بينها ملحق اتفاقية مع وزارة العمل لدعم التدريب والتعليم المهني وتمكين الشباب بقروض تصل إلى 15 ألف دينار دون فوائد، واتفاقية مشروع القرى الصحية مع وزارة الصحة بقيمة مليون دينار، إلى جانب مذكرات تفاهم واتفاقيات لدعم التنمية الريفية والزراعية.

وأكدت المؤسسة أن هذه النتائج تعكس استمرار جهودها في دعم التنمية الزراعية والريفية المستدامة وتعزيز التمكين الاقتصادي في مختلف مناطق المملكة.
 
 


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