24.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3977 نقطة، بانخفاض نسبته 0.36 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.24 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.35 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.24 بالمئة.
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