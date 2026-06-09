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24.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان
 
الثلاثاء، 09-06-2026 03:15 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 24.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.9 مليون سهم، نفذت من خلال 7015 عقدا.

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وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3977 نقطة، بانخفاض نسبته 0.36 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.24 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.35 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.24 بالمئة.

 
 


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