24.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 24.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.9 مليون سهم، نفذت من خلال 7015 عقدا.

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