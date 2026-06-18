الخميس 2026-06-18 09:55 ص

2439 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

2439 طنا من الخضار ترد السوق المركزي
2439 طنا من الخضار ترد السوق المركزي
 
الخميس، 18-06-2026 08:55 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2439 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 628 طنا والورقيات 149 طنا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 25 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 20- 35 قرشا، البطيخ 15-35 قرشا، البندورة 20- 35 قرشا، الجزر 25- 35 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 10 - 30 قرشا، الزهرة 20- 40 قرشا، الشمام 20- 60 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 60 - 100 قرش، الملفوف 10- 15 قرشا، الملوخية 30- 40 قرشا والموز البلدي 50 -85 قرشا.
 
 


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