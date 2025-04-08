الثلاثاء 2025-04-08 11:11 ص
 

%25 زيادة في عدد الحاويات الواردة عبر ميناء العقبة بالربع الأول

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 08-04-2025 09:58 ص

الوكيل الإخباري- كشفت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة عبر ميناء حاويات العقبة، زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 25 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.

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وبينت المعطيات الإحصائية، ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 109621 حاوية، مقابل 87708 حاويات للفترة نفسها من العام الماضي.


وأظهرت المعطيات كذلك زيادة بعدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة، خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.


وحسب المعطيات، ارتفع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات لخارج المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 25693 حاوية، مقابل 22836 حاوية لنفس الفترة من العام الماضي.


وبينت المعطيات الإحصائية ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر آذار الماضي من العام الحالي بنسبة 2.2 بالمئة، حيث بلغ عددها 37794 حاوية، مقابل 36979 حاوية لنفس الشهر من العام الماضي.


وكذلك زاد عدد الحاويات الصادرة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر آذار الماضي من العام الحالي بنسبة 12.5 بالمئة، حيث ارتفع عددها إلى 9265 حاوية مقابل 8234 حاوية لنفس الشهر من العام الماضي.

 
gnews

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