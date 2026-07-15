الأربعاء 2026-07-15 11:09 ص

2775 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم
خضار
 
الأربعاء، 15-07-2026 09:50 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، 2775 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 819 طنا والورقيات 168 طنا.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 25 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 20- 45 قرشا، البطيخ 7-20 قرشا، البندورة 5- 15 قرشا، الجزر 15- 25 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 15- 40 قرشا، الشمام 10- 25 قرشا، الكوسا 30- 50 قرشا، الليمون 50 - 85 قرشا، الملفوف 10- 15 قرشا، الملوخية 20- 30 قرشا والموز البلدي 65 -90 قرشا.

 
 


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