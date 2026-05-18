2781 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

الإثنين، 18-05-2026 10:46 ص

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، 2781 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 433 طنا والورقيات 261 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البطيخ 15-50 قرشا، البندورة 15- 30 قرشا، الجزر 20- 30 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 10 - 30 قرشا، الزهرة 25- 50 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 70 - 200 قرش، الملفوف 15- 20 قرشا، الملوخية 40- 60 قرشا، والموز البلدي 50 -85 قرشا.

 
 


