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2962 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

1851 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
خضار
 
الأحد، 05-07-2026 11:08 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2962 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 844 طنا والورقيات 201 طن.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 30 قرشا، البطيخ 10-30 قرشا، البندورة 10- 30 قرشا، الجزر 15- 25 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 15 - 30 قرشا، الزهرة 40- 75 قرشا، الشمام 10- 50 قرشا، الكوسا 25- 45 قرشا، الليمون 50 - 80 قرشا، الملفوف 10- 15 قرشا، الملوخية 25- 35 قرشا والموز البلدي 50 -90 قرشا.

 
 


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