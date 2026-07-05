2962 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2962 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 844 طنا والورقيات 201 طن.

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